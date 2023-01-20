‘Neyim eksik dedi’ harekete geçti! Tanju Özcan’dan 6’lı masaya adaylık mektubu

"KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA TAHSİLLİYİM"



Özcan, "Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), bazen 'başarı öyküsü' diyor ya işte o bende var. Devlet tecrübesine de sahibim; 8 yıl milletvekilliği yaptım. 1991'de üniversiteye girerken Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girdim. Yüksek lisans yaptım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. Siyasi deneyimim de ondan az değil. Ekrem Bey (İmamoğlu) ve Mansur Bey'den (Yavaş) de daha iyiyim. Yani bu ülkeyi ben niye yönetmeyeyim? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam Türkiye'yi de yönetirim" dedi.