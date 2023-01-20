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Giriş Tarihi: 20.1.2023 16:31

Yargıtay'dan çok tartışılacak karar kocanın alkollü ve ilgisiz olması 'kusur' sayılmadı

Eve alkollü gelen ve ilgisiz davranan eşlerin kusurlu sayılmasıyla ilgili çok sayıda karara imza atan Yargıtay bu kez tartışılacak bir karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eve sürekli alkollü gelen ve ilgisiz olan kocaya verilen tazminatı iptal etti ve kararı bozdu. Emsal niteliği taşıyan kararda "Boşanmaya neden olan olaylarda gerçekleşen ve bölge adliye mahkemesince erkeğe kusur olarak yüklenen 'Sürekli alkol alma, eve geç gelme-bazen gelmeme, eşine ve çocuklara ilgisiz davranma' kusurlu davranışları davacının kişilik haklarına saldırı değildir" denildi.

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Yargıtay’dan çok tartışılacak karar kocanın alkollü ve ilgisiz olması ’kusur’ sayılmadı

Geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkemeden çıkan karara her iki tarafta bir takım sebeplerden dolayı itiraz etti. Yargıtay'a giden dosya her iki tarafında itirazı yönünden kabul edilerek inceleme altına alındı.

SORUMSUZ KOCAYA MAHKEMEDEN TAZMİNAT

Maddi-manevi tazminata mahkum edilen erkek ise dosyasını onayan Bölge Adliye Mahkemesinin kararına itiraz ederek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşıdı. Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararları inceleyen Yargıtay emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. Verilen kararda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi şu ifadeleri kullandı: "Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen, hüküm davalı-davacı erkek tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü."

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Boşanmaya neden olan olaylarda, gerçekleşen ve bölge adliye mahkemesince erkeğe kusur olarak yüklenen "Sürekli alkol alma, eve geç gelme-bazen gelmeme, eşine ve çocuklara ilgisiz davranma" kusurlu davranışları davacı-davalı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmemektedir. Bu itibarla, Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesinde düzenlenen manevî tazminatın koşulları oluşmamıştır. O halde, davacı davalı kadının manevî tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."

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Yargıtay'dan çok tartışılacak karar kocanın alkollü ve ilgisiz olması 'kusur' sayılmadı
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