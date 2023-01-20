Yargıtay’dan tartışılan karar

Geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkemeden çıkan karara her iki taraf da itiraz etti. Yargıtay'a giden dosya her iki tarafın da itirazı yönünden kabul edilerek incelemeye alındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eve sürekli alkollü gelen ve ilgisiz olan kocaya verilen tazminatı iptal etti ve kararı bozdu. Emsal niteliği taşıyan kararda "Erkeğe kusur olarak yüklenen 'Sürekli alkol alma, eve geç gelme, eşine ve çocuklara ilgisiz davranma' davranışları davacının kişilik haklarına saldırı değildir" denildi.