Haberler Gündem Haberleri YPG/PKK’lı teröristlerden kalleş saldırı: Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı
Giriş Tarihi: 20.1.2023 19:12 Son Güncelleme: 20.1.2023 19:13

YPG/PKK’lı teröristlerden kalleş saldırı: Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı

AA
YPG/PKK’lı teröristlerden kalleş saldırı: Kilis’te sınır bölgesine roket atıldı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

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YPG/PKK’lı teröristlerden kalleş saldırı: Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı
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