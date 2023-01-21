Kilis sınır bölgesine PKK’dan roketli saldırı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce 8 roket atıldı. Roketler boş araziye düşerken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 çok namlulu roketatar (ÇNRA), Kilis'te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.