Kuran yakma izni veren İsveç’e sert tepki

Terör örgütü PKK'ya kucak açan ve tüm eylemlerine destek veren İsveç'ten bir skandal daha. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde bugün Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi. Rezalete Türkiye'den sert tepki geldi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström bakanlığa çağrıldı. Herrström'e, nefret suçu niteliğindeki provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı. Herrström'e ayrıca bugün, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, bu faaliyetlere izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'e tepki gösterdi. Çelik, "Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. Böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı.