SON DAKİKA: Kur’an yakma alçaklığına izin veren İsveç’e büyük rest! Bakan Akar duyurdu: İptal ettik...

"GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ NATO GÜÇLÜ İTTİFAK"

ABD'den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebin Kongre'ye ulaştığı hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Akar, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gittiğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler hem ABD hem de NATO menfaatlerine aykırı son derece tarafgir girişimlerde bulundu. Koydurdukları sınırlamalar daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı. Herhangi sınırlamalarla bir projenin gerçekleşmeyeceğini başından beri dile getirdik. Bu tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin bu konuda rol oynayacağını ve aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz çalışmaların somut ve erken bir zamanda olumlu şekilde sonuçlanması."

"Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Görüşmede bu konu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Türkiye'ye yönelik güçlü desteğini bir kez daha gördük" diye konuştu.

Alınacak uçaklar sadece Türkiye'nin değil, NATO'nun, İttifak'ın da güçlenmesi anlamına geleceğine dikkati çeken Akar, "Güçlü Türkiye güçlü Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz" dedi.