TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Roman STK temsilcileriyle buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Trakya, Çanakkale ve Kocaeli Roman Sivil Toplum Kuruluşu (STK)'ndan 15 temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. TBMM'nin İstanbul ofisinde saat 11.00'de gerçekleşen program sonrası kameraların karşısına geçen Şentop, son dönemde İsveç'te yaşanan Türkiye ve İslam karşıtı eylemlere yönelik açıklamalarda bulundu.

İsveç hükümetinin izin verdiği Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminin bütün İslam dünyası için çok provokatif bir hareket olduğunu belirten Şentop, İsveç'in bu tür faaliyetlere müsaade etmesinin, eylemcilerle suça iştirak noktasında bir birliktelik içerisinde olduğunu göstereceğini kaydetti.

BÜTÜN İSLAM DÜNYASI İÇİN BÜYÜK PROVOKATİF EYLEMDİR.İMZALANAN MUTABAKAT METNİNE AYKIRI DAVRANILIYOR"

İsveç'teki gelişmeleri uzun zamandır takip ettiklerini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başta PKK terör örgütü olmak üzere, terör örgütlerinin faaliyetlerine, Türkiye karşıtı eylemlere, Müslüman ve İslam düşmanlığına yönelik eylemlere izin veriyor, zemin teşkil ediyordu. NATO üyeliği sürecinde de onlarla bu konuları daha yakın takip etme imkanı oldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine müracaatı üzerine Madrid Zirvesi'nde de Türkiye ile beraber, terör örgütlerinin faaliyetlerine, Türkiye karşıtı eylemlerine izin verilmemesi noktasında bir mutabakat metni imzalandı. Böylece bu taahhüt noktasında konuyu daha yakından takip etmemiz icap etti. Taahhütleri yerine getirme noktasında sözlü olarak yaptıkları açıklamalar var ama bu sözler yeterli değil. Biz yaptıkları işlere, eylemlere bakıyoruz. Bu beklenti içerisindeyken, bir hafta 10 gün kadar önce sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye karşı çok alçakça bir eylem gerçekleşti. Buna hepimiz çok sert tepki gösterdik. Geçtiğimiz hafta İsveç meclis başkanının Türkiye ziyareti vardı, ben bu ziyareti iptal ettiğimi kendisine de ifade ettim. Gayet, açık, net ve çok haklı sebeplerimiz var. Fakat yine, bunu düzeltecek, terör örgütlerinin eylemine izin vermeyecek bir eylemin henüz gerçekleşmediğini görüyoruz. Benzer eylemlere yine müsaade ediyorlar. Üstelik bu sefer, büyükelçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması şeklindeki bir eyleme de bütün İslam dünyasını, Müslümanları tahrik edecek, provokatif bir eyleme, izin verdiklerini öğrendik. Biz derhal derhal bu konuda gerekli tedbirleri almalarını, acilen bu tür eylemleri engelleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için de çok provokatif bir eylemdir.

"İSVEÇ NEFRET SUÇLARI KONUSUNDA EYLEMCİLERLE SUÇ ORTAKLIĞI VE SUÇA İŞTİRAK NOKTASINDA BİRLİKTELİK İÇERİSİNDE"

Şentop, "İsveç'in bunlara müsaade etmesi bu nefret suçları konusunda eylemcilerle suç ortaklığı, suça iştirak noktasında bir birliktelik içerisinde olduğunu gösterecektir. Ben aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birlik başkanlığı, dönem başkanlığını da yürütüyorum. Bu konuda diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin parlamento başkanlarına da bir mektup yazarak bu konuda gerekli tepkileri göstermesini temin etmek üzere arkadaşlara bir çalışma yaptırdım. Ve bu sıfatımla da bir açıklama ayrıca yapacağım" dedi.