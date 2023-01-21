Türkiye’nin kaderini benim milletim tayin eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:(Barajlardaki su seviyesi) Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor. Biz tabii Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım? Barajlar yapmaları gerekir.(Seçim tarihi ve muhalefetin 14 Mayıs'a ilişkin açıklamaları) Hukuk farklı bir şey, ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda, Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.(The Economist dergisinin skandal analizi) Bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.yerlerine İHA'larımız gidiyor, SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyledir. Bak diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini ileten Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.