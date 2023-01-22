2023 Mevlana Yılı olarak kutlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam âlimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığı belirtildi. Genelgede Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz" sözlerine yer veren Erdoğan, "Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yâd etmek üzere vuslatının 750. yıldönümü olan 2023 yılı 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.