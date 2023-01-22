Baraj gölü çekildi, tarihi çakmak hattı ortaya çıktı

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle kente su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre dün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kaydedildi. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Büyükçekmece baraj gölü de bu durumdan nasibini aldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 33.47'ye kadar düştü. Barajdaki su seviyesindeki azalmanın ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı Trakya'da durdurmak için yapılan tarihi "Çakmak" savunma hattının bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin geri çekilmesiyle daha önce suyla dolu alanlar adeta çöle döndü.