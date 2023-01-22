Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur’an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır

Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır. Dünyada kimse baki değildir, hepimiz için ölüm vardır. İstiyoruz ki; bütün insanlar barış içerisinde yaşasın. Bütün insanlar birbirlerinin inancına, düşüncesine fikrine saygı göstersin."



Savaşta bile olsa, hangi inançtan olursa olsun çocuklara, kadınlara, mabetlere, din adamına, elinde silah olmayan insanlara ve kutsal kabul edilen kitaplara dokunulamayacağına değinen Erbaş, "Hangi mezhepten olursa olsun bir arada yaşamanın en önemli şartlarından birisi de insanların inançlarına, mezheplerine, ırklarına, renklerine saygı göstermekten geçmektedir. Bütün insanlık olarak buna ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin, bilenler anlamaya çalışsın ve hep birlikte Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde yaşayalım. Müslümanlığı iyi temsil edelim. Kur'an dostu bütün kardeşlerimizin Kur'an'a olan bağlılığını her yerde gösterelim" dedi.