Güdük bir şahsiyeti kabul ettirmek istiyorlar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:Daha sandıktan bile çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projeleri dillerine dolamaya başladılar. Hiçbir hakikat payı olmayan ithamlarla milyarlarca dolar ihracat yapan firmalarımızı itibarsızlaştırmaya kalktılar. Attıkları yalanın altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek yerine masanın diğer ortakları gibi başkalarını suçlama yoluna gittiler. İHA ve SİHA konusu, aslında 6'lı masanın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk değil, en son örneğidir.Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada masanın büyük ortağı vardır. Tüm dünyada başarısından, adından söz ettiren şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmedi. Üreten, ihraç eden, insanımıza istihdam sağlayan ülkemize yatırım yapan firmalarımızı açıkça tehdit etti. Yurtdışındaki yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin. Burada can ve mal emniyeti yok' diyecek kadar ileri gitti. Oysa 'Türkiye güvenli değil' iftirası karşısında biz siyasetçilerden önce en güçlü tepkiyi iş dünyamızın vermesi gerekirdi.Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımız bile bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vaat etmediğini göstermeye yeterlidir. Bunların tek derdi 'gel' deyince koşa koşa gelen, 'git' deyince tıpış tıpış giden, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir. Bunun dışında ülkeye ve millete dair hiçbir hayalleri, hiçbir hedefleri yoktur.