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Giriş Tarihi: 22.1.2023 17:55 Son Güncelleme: 22.1.2023 17:56

İçişleri Bakanı Soylu'dan, Baykar'a ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyetle birlikte Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

AA
İçişleri Bakanı Soylu’dan, Baykar’a ziyaret

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Baykar'a ziyaret
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