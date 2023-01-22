İETT otobüsü asırlık ağacı devirdi: 7 yaralı

İstanbul'un çöken toplu taşıma sistemi, her geçen gün vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Bakımsızlıktan dökülen İETT otobüslerinin kazasına dün de bir yenisi eklendi.Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde seyreden Mesut Koçkar yönetimindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı. Otobüs içerisinde bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, kaza yerine yakın olan Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. İtfaiye ekipleri asırlık ağacın otobüse sıkışan dallarını keserken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.