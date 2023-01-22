İsveç Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ediyor

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim yaktı. Bunun üzerine Ankara'da bulunan İsveç Büyükelçiliği ile İstanbul'da bulunan Başkonsolosluk binası önünce çeşitli protestolar yapılıyor. Olayın ardından akşam saatlerinde başlayan protestolar devam ediyor. AK Parti Gençlik Kolları, TÜGVA ve sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri sloganlar eşliğinde İsveç Büyükelçiliği önüne gelerek Kuran-ı Kerim yakılması olayını burada protesto etti.

Sloganların ardından grup adına TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu bir açıklama yaptı. Terörist sevici İsveç'in, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve kabul edilemez bir saldırı hedeflediğini belirten Hacımustafaoğlu, "Hiç usanmadan ve utanmadan mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki; Türkiye'de asla size geçit vermeyecek dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki, vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç düşünmeden öne atılmıştır ve atılmaya devam edecektir" dedi.

Kur'an'ın Allah'ın kelamı, son kutsal kitap olduğunu hatırlatan Hacımustafaoğlu, "Kur'an, kıyamete kadar Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkartan yüce kitabımıza yönelik her saygısızlık insanlık suçudur. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar öncede savaştık. Şimdi de savaşmaya devam ediyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kutsal değerlerle birlikte Türkiye'nin milli değerlerine de saldıran İsveç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça savaş açtığını bildiren Hacımustafaoğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın maketine karşı bile olsa hedeflenen saldırıları Türk milleti olarak ne kabul edebiliriz ne de sineye çekebiliriz. Türk düşmanlığı için teröre destek veren ve açıkça bize düşmanlık sergileyen bu zihniyet kendi sonunu hazırlamaktadır. Bu ülkenin gençleri olarak ne kutsalımızı ne de liderimizi kimsenin eline oyuncak etmesine müsaade etmeyiz. Herkes haddini bilmeli bizim asil soylu öfkemizi karşılarına almaktan korkmalıdırlar. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı yolumuzun rehberi ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz dokundurtmayız."

Açıklama sonrasında grup içerisinde birkaç kişi İsveç Büyükelçilik binasına yumurta fırlattı.