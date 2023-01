Polis korumasında nefret suçu

İsveç'te Türkiye'ye yönelik provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maketli alçak eylemin yankıları sürerken şimdi de Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna izin verildi. Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan dün polis korumasında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelerek, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı ve elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı.Paludan'ın bu saldırıyı yaptığı dakikalarda PKK yandaşlarının da 'NATO'ya hayır' yazılı pankartla Erdoğan karşıtı yürüyüş yapması 'Rezaletin de bu kadarına pes' dedirtti.Türkiye bu alçak eylemlere karşı sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm'le görüştü.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Ankara ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu. Akar "Bu provokasyonlara karşı sessiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Tedbir alınması gerekirdi" dedi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz. Kutsal kitabımıza yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı eyleme izin verilmesi İsveç'in de imzacı olduğu Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve gerekli uyarıları yaptıklarını söyleyerek "Buna kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez. Bu İsveç yasalarına göre de (düşünce özgürlüğü) değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre de nefret suçu ve ırkçılık, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir. Ku'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir. İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Vakti saati geldiğinde hesabı sorulacak.Uluslararası Demokratlar Birliği üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak yapılan alçak saldırıyı kınadı. Grup, 'İsveççe' ve 'Türkçe', 'Seni Seviyoruz' yazılı pankartla Başkan Erdoğan'a destek verdi.Alçak eylemeizin verilmesi, nefret suçuna İsveç yönetimininsuç ortaklığı yapması demek.Bu suçlara izin v ererek ortak olanİsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemezhatadan dönmeye davet ediyorum.Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermek tekkelimeyle alçaklıktır! Bre gafiller, bre faşistler,bre insanlık düşmanları. Sizin zulmünüzhiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermez,ancak kendinizi yakar, yok edersiniz.Açık bir nefret ve insanlık suçudur.Bunu şiddetle lanetliyoruz. İslam düşmanlığıteşvik ediliyor. Kutsal değerlere saldırıözgürlük değil modern barbarlıktır.Sözde protestocular, Türkiye'yeve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlıprovokatörlerden başka birşey değil. İsveçli yetkililer,Türkiye ile olan ilişkilerini zehirleyerekİsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayanterör grupları olduğu gerçeğineuyanmalı.Kuran-ı Kerim'eyönelik bu alçak provokasyonu lanetliyorum.İslam'a, Müslümanlara,Türkiye'ye yönelik bu eylemlere izinveren İsveç makamları hatalarındanbir an evvel dönmelidir.Türkiye'nin StockholmBüyükelçiliği önünde insanlarıncehaletten aydınlığa çıkarılması içingönderilen yüce kitabımız Kuran-ıKerim'i yakmayı hedefleyen bir eylemeİsveç makamlarınca izin verilmesinilanetliyor, şiddetle kınıyorum.İsveç makamları sergilediğitutum ile İslam'a, Müslümanlara veTürkiye'ye karşı işlenen nefret suçunaortak olmuş ve toplumsal barışıhedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizisonuna kadar sürdüreceğiz.: Bir akıl tutulması. Alçak eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum. Bu nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Bu Avrupa ortaçağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükümetini, Kuran-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehillerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Kuran, Allah'ın kelamıdır. Kuran'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kuran'ı aciz bırakamadı; ama Kuran her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kuran karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak.İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin gereğini yapması ve insanlıktan özür dilemesi lazım.İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İyi Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum" dedi.