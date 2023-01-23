14 Mayıs’ta seçim nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber’de açıkladı

Peki seçim kararı nasıl alınacak? Süreç nasıl işleyecek? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SEÇİME KATILIMI YÜKSELTMEK İÇİN SEÇİM TARİHİNİ GÜNCELLEDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, seçime katılımı artırmak için seçim tarihinin güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Bu bir erken seçim değil." dedi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kararını Anayasa'ya göre TBMM alabiliyor. Cumhurbaşkanı alabiliyor. Hem meclise hem cumhurbaşkanına bu yetkiyi veriyor. TBMM'de karar alabilmek için 360 çoğunluk gerekiyor. 5'te 3… Dolayısıyla muhalefet 6 Nisan sonrası bir seçim kararına yanaşmayacağını açıkladı. Bir takım beyanlarda bulundular.