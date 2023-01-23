6’lı masa önce meydan okudu, sonra sessizliğe büründü: Adaylarını hala açıklayamadılar!

Yaşadıkları ortak aday krizini kamuoyundan gizlemek için sürekli olarak, seçim süreci belli olmadan adaylarını açıklamayacaklarını deklare eden 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim süreci ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası sessizliğe büründü.

"SEÇİM TARİHLERİNİ BELİRLESİNLER ADAYIMIZI BELİRLERİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarını açıklamak için, seçim sürecinin belirlenmesi şartını koşmuştu. Seçim süreci ile ilgili topu hükümete atan Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet işaret ederek, "Seçim tarihini belirlesinler, adayımızı belirleriz" ifadelerini kullanmıştı." İttifakın ikinci büyük ortağı İYİ Parti de benzer bir tavır sergilemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim kararı alınır alınmaz adaylarını açıklayacaklarını belirterek, "Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, 3 ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın öbür gün adayımızı açıklayalım" şeklinde konuşmuştu.

BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU DA SEÇİM SÜRECİNİN ERTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "6 genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir. Sözünde duran, güvenilir bir isim olması önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Güçlendirmiş Parlamenter Sistemi sözde değil öz de desteklemeli. Seçim takvimi belli olduktan iki gün sonra adayımızı açıklarız." İfadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'seçim kararı alındıktan sonra aday belirlenir' diyerek, "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, 2 gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır." demişti.

ERTESİ GÜN AÇIKLARIZ DEDİLER AMA...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Bütün liderler, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan, Sayın Karamollaoğlu, sayın Uysal hepimiz dedik ki; 'Seçim takvimi açıklandığı gün açıklayacağız'. Niye baskı yapıyorlar bize?" diyerek seçim sürecinin açıklanmasını şart koşmuştu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Seçim takvimi başlayıncaya kadar adayın açıklanacağı kanaatinde değilim." Sözleriyle benzer bir tavır takınmıştı.