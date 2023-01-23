Bakan Soylu: Şehit korucunun bulduğu mağarada 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında yaptığı konuşmada, üç ayların başlangıcı olduğunu hatırlatarak, haklının, adaletin, insanlığın, inancın hakim olduğu bir dünya haline gelmesini temenni etti.

Bakan Soylu, üç ayların hürmetine terörle mücadele ederken, ülkenin birliği, milletin ve devletin bekası için ay yıldızlı bayrağın onuru, özgürlüğü ve namusu için şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıya özel selamlarını ve başarı dileklerini ilettiğini belirten Soylu, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesinin hayır duası ve selamlarını da getirdiğini söyledi.

"3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bu operasyondaki son gelişmeyi paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Aralık ve ocakta kırsalda dağlarda teröristi etkisiz hale getirebilmek kolay bir iş değildir. Hem aralık hem ocakta durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeminimiz bu dağları temizlemektir, bu dağlarda terör örgütünün bir tek unsurunu, Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023'te bırakmamaktır. Bunun için hiç durmuyoruz ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, operasyonun hala devam ettiğini, kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim."

Soylu, bu mesleklerin sadece bordro meslekleri olmadığını, inançla, değerlerle, şehadet ve gazilikle iç içe olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Mesai yaptığınız ya da burada her yıl buluştuğunuz bir arkadaşınızı, bir gün sonra ay yıldızlı bayrağa sarılı olarak uğurlamak, aynı kadere bizatihi aday olmak, suçluyla terör örgütleriyle bir inat ve mücadele içinde olmak, bunu kendi yüreğinde hissetmek, mesleğini bir davaya dönüştürmek, bu mesleğin içindeki bir hakikattir. Keşke her şey tweet atmak gibi olsa." diye konuştu.