Bakan Soylu: Terörün maliyeti 3 trilyon 722 milyar lira

Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın Antalya'daki şube müdürleri toplantısına katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurduğu Devlet Övünç Madalyası sahibi eski Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın katıldığı toplantıda, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar ele alındı.





'BESTLER'DE 5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ'



Terörü dünyanın en ciddi sorunu, bu konuda Türkiye'yi de dünyanın en kritik coğrafyası olarak tanımlayan Bakan Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda, son gelişme olarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun devam ettiğini ve teröristlerin tek tek temizleneceğini belirten Soylu, yeni bir haber daha aldığını söyleyerek, Bestler Dereler'de 5 teröristin ölü ele geçirildiğini, şehit olan Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'nun kanının yerde kalmadığını kaydetti.



TERÖRLE MÜCADELEDE ÜÇ TEMEL BAŞARI



TEM ekiplerinin terörle mücadelede büyük kahramanlık ortaya koyduğunu, dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılabileceğini örnekleriyle gösterdiğini belirten Soylu, Amerika ve Avrupa'yı, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine sürekli odun taşımak ve alevi artırmaya çalışmakla suçladı. Terörle mücadelede başarılan üç temel meseleyi açıklayan Bakan Soylu, "Birincisi PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C, MLKP bütün terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyorsunuz. Sadece sınırlarımızda değil; sınırlarımızın dışındaki uzantılarında da ve bu dünya tarihinde görülmemiş bir mücadeledir. İkincisi sadece terörle mücadele edilmedi, terörü besleyen, oluşmasını istismar eden terörizmle de gelişmişlik farkları ve bu ülkeyi geri bırakmaya çalışan bütün unsurlarla da aynı zamanda mücadele ettiniz. Üçüncüsü ise terörist sayısı son 6 yılda bu ülkede 3 binden 105 sayısına gelene kadar hukuk, demokrasi, insan hakları ve insanlığa aykırı hiçbir işlem terörle mücadele ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmemiştir. Yine bunu dünyada gerçekleştirebilecek hiçbir ülke yoktur. Türkiye modeliyle terörle mücadelede nasıl başarılı olunabileceğini ortaya koymuştur" dedi.



'İHA'LARLA GURUR DUYMAYAN HAİNDİR'



2016 yılı sonunda İHA'larla ilgili beyanatlarında öyle bir üstünlük sağlayacağı, çarpan etkisi yaratacağı ve terörün hareket edemeyeceği yönündeki sözlerini hatırlatan Soylu, "Geçen 5-6 yıl Türk mühendisleri, Türk şirketleri ve Türk savunma sanayisi, ne noktaya geldiğini bütün dünyaya göstermiştir. Hem de dünyanın ambargolarına rağmen ortaya koymuştur. Dün BAYKAR'da Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'nde Türkiye ile gurur duyma imkanını bir kez daha yaşadım. Sıra sıra dizilmiş İHA'lar, dünyanın birçok ülkesi kuyruğa girmiş; 'Biz de alabilir miyiz' müracaatında bulunduğu o tablo, bu ülkenin bir evladı olarak bize ayrı bir gurur vermiştir. Bunu bizim insanımız yaptı. Bununla gurur duymayan haindir; çok net söylüyorum. Hiç payı da yok, parantezi yok. Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir" diye konuştu.

Türkiye'de huzur ve güven olduğu için 51,5 milyon turist geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, 254,2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, 31,5 milyon istihdama ulaşıldığını ve Türkiye'nin bambaşka bir tabloya doğru atım attığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin terörle 40 yıldır mücadele ettiğini aktardı.



SOYLU, BİLİMSEL SONUÇLARI AÇIKLADI



Soylu, terörün maliyeti konusunda alanında uzman akademisyenlerin 1,5 yılı aşkın çalışma sonucu elde ettiği ve İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca koordine edilen çalışmanın bilimsel sonuçlarını da şöyle açıkladı:



"Bu çalışmanın neticesine göre; 1984-2019 tarihleri arası cari fiyatlarla, terörün hesaplanabilir toplam maliyeti yaklaşık 3 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplanmıştır. PKK'dan kaynaklı hesaplanabilir yaklaşık maliyeti ise 3 trilyon 423 milyar liradır. Niye hesaplanabilir diye ifade ediyoruz. Çünkü silahın, zırhlı aracın, karakolların hesabını yapabiliyoruz ama şehit düşen bir evladımıza elbette bir hesap yapabilmemiz mümkün değildir. Allah muhafaza. Şehit düşen bir öğretmeniz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, korucumuz, kaymakamımızın, bu ülkeye nasıl çocuklar yetiştireceği, onların yokluğunun bedelini, acısını tarif edemiyoruz. Öte yandan bu çalışmanın sonuçlarından çıkan özet şudur; şayet terör olmasaydı; bu parasal maliyetle tahmini olarak 100 adet İstanbul 3'üncü Köprüsü, 100 adet Veysel Eroğlu Barajı gibi ölçekli barajlar, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1000 adet HES, 1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, 1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi, 1000 adet 100 yataklı hastane, 1000 adet 1000 kişilik kütüphane, 1000 adet 24 derslikli okul bugün hepsi bir arada yapılabilirdi. Bugün bambaşka, uzay üssü olan, dünyaya insanlığı anlatabilen bir ülkeydik. Bize bu belayı saran Amerika ve Avrupa, onlara terör belası sarmayacağız, onlara insanlığı anlatacağız."