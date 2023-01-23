CHP’de kriz büyüyor...İmamoğlu’na şok gönderme!

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN MİMARI KILIÇDAROĞLU'DUR"

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu." göndermesiyle sözlerine devam eden Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini 10 yıl öncesinden planladığını da belirtti.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN KONUYA İLİŞKİN İFADELERİ ŞÖYLE:

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım"