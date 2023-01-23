Güneydoğu’nun çehresi yatırımlarla değişti

Belediye bütçelerinin terör örgütüne aktarılması nedeniyle yıllarca hizmet alamayan Doğu ve Güneydoğu illeri, kayyum başkanlar döneminde yatırıma doydu. Bu kapsamda, yeni modern geniş caddeler, kent ışıklandırmaları, Millet Bahçeleri, sosyal faaliyetlerin içinde yer aldığı parklar, millet kıraathaneleri, öğrenciler için ücretsiz bilgi evleri, öğrenci yurtları yapıldı. Katı atık geri dönüşüm merkezleri ile su arıtma tesisleri de kuran yerel yönetimler, şehir merkezlerindeki caddeleri otoyollarda kullanılan asfaltlarla kapladı. Kış aylarında bölge halkının büyük bir eziyet çekmesine neden olan kırsaldaki mahalle ve köylerin yolları da parke taşıyla döşedi. 'Can Dostları Unutmayalım' projeleriyle, kent merkezlerinde yeni modern hayvan barınakları ve kedi evleri yapıldı. Özellikle pandemi döneminde belediyeler önemli rol oynadı. Evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta, yardıma muhtaç ailelere maddi ve sıcak yemek desteğiyle can suyu oldu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarının daha estetik ve yeşil görünüme kavuşması amacıyla peyzaj düzenleme çalışmaları yürütüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar'da yeni imar alanlarında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Diclekent Bulvarı ve Mezopotamya Bulvarı 2'nci etabında bulunan refüj ile kavşaklarda peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor. Kent trafiği açısından önemli bir konuma sahip olan kavşaklardaki çalışmalarda ekipler, sulama tesisatı, aydınlatma, toprak takviyesi ve tesviyesi gibi altyapı işlemlerini tamamladı. Altyapı çalışmalarının ardından 4 kavşağa farklı renk ve türlerde 123 bin kışlık mevsimlik çiçek diken ekipler, alanlara çim serdi ve 4 binçalıyı toprakla buluşturdu.Diyarbakır'ın en büyük sorunlarından biri olan tarihi Surların çevresini yapılaşmadan temizlenmesi amacıyla belediye tarafından restorasyon çalışması hayata geçirildi. Sur çevresi belediyelerin yıllarca 'oy deposu' olarak gördüğü gecekondulardan büyük oranda temizlenerek, halkın zamanlarını geçirecekleri yeşil alanlara dönüştürüldü. Bir zamanlar karanlık çökünce sokaklarına çıkılmayan kentler, sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde festivaller, konserler ve çeşitli etkinliklerle renkli bir sosyal hayata kavuştu.