İstanbul’da 11 ilçede zehir tacirlerine operasyon! 3 bin 916 şüpheli yakalandı

3 BİN 916 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda, 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 540 kilo 830 gram Hint Keneviri, 34 kilo 810 gram Kristal Metanfetamin, 127 bin 680 Adet Ecstasy hap, 9 bin 900 Captagon hap, 63 Kök halde Hint Keneviri Bitkisi, 11 tabanca, 1 tüfek ve 9 adet tüfek kartuşu, 7 adet hassas terazi, 12 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi.