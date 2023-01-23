Konya’da barınakta köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi! Flaş gelişme: Cezaya itiraz edildi

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

"Yürütülen soruşturma sonucunda 08.12.2022 tarihli iddianame ile her 2 şüpheli hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanını kasten öldürme' suçundan Konya Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca her 2 sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir."