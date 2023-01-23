Köpek katillerine ‘iyi hal’ indirimi ile verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasına itiraz

Merkez Meram ilçesi Sefaköy Mahallesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpek, barınak çalışanı Murat Bacak tarafından başına kürekle vurularak öldürülürken diğer çalışan Sefa Çakmak tarafından sürüklenerek olay yerinden götürüldü. Bu ana ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Her iki şüpheli kısa sürede yakalanarak 25 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 2'nci duruşmaya taraf avukatları ile çok sayıda avukat ve hayvansever katıldı. Sanıklar Murat Bacak ve Sefa Çakmak 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan önce 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları 'nitelikli hal' kapsamında olduğu belirtilerek ceza yarı oranında arttırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme, sanıkların cezasında 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 1 yıl 3 aya düşürüp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında verilen karara itirazda bulunuldu. İtirazda, Konya 14.Asliye Ceza Mahkemesince 20 Ocak 2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine 23 Ocak 2023 tarihinde itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir" denildi.