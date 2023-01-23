Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek

İsveç'te, Başkan Erdoğan'a karşı yapılan alçak eylem sonrası Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması bardağı taşırdı. Ankara, önceki gün İsveç yönetimine sert tepki gösterirken Türkiye'de Müslümanlar sokağa döküldü. İstanbul'da önceki akşam protestoların merkezi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Başkonsolosluğu'ydu. TÜGVA'nın yurt genelinde 'Dimdik Meydanlardayız!' mesajıyla yaptığı çağrısı sonrası vakıf üyesi bir grup Hicr Suresi 9'uncu ayetten "Şüphesiz ki O zikri Biz İndirdik Biz. Onun Koruyucusu da Elbette Biziz" mealinin yazılı olduğu siyah çelen ki İsveç Başkonsolosluğu'nun kapısına bıraktı. TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Bu Haçlı zihniyetiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuma seferberliği başlattıklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurt genelinde 90 bin cami için vatandaşlara 'Kuran Dostları! Haydi Sabah namazına! Kuran'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah' mesajıyla çağrı yaptı. Önceki sabah camiler doldu taştı. Kuran tilavetleri yapıldı, dualar okundu. Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde Fetih Suresi okuyan ve sabah namazı ve duaların ardından cemaate hitap eden Erbaş "Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kuran'ı tanıyın, anlayın. Kuran'a düşman değil dost olun. Bütün insanlar birbirlerinin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumunda" dedi. Ankara'da Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Memur-Sen, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan "Bunlar planlı, sistematik bir saldırıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü asla değildir" diye konuştu.İSVEÇ Başbakanı Ulf Kristersson Kuran'ın yakılmasıyla ilgili akılalra zarar bir açıklama yaptı: İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Son derece saygısız bir davranış. Tüm Müslümanlar'a sempatimi iletiyorum.Nefrete nefretle karşılıkverilmez. Nefrete karşı, insanonuruna daha çok sahip çıkmayadevam edeceğiz. En iyicevap, daha büyük dayanışmaoluşturmaktır. Kuran-ıKerim'e saldıranlarbaşka dinlerinkutsallarına da düşmanlar.Esas tehlikeçanları Avrupa için çalıyor.Bu ateş sadece kutsal bir kitabınyakılması değil içten içeAvrupa'yı yakan bir ateştir.Bu işin takipçisi olacağız.TÜRKIYE Ermenileri Patrikliği'nin yayımladığı kınama mesajında "Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur (tiksindirici) hareket, sadece İslam dinine mensup olanların dini duygularını rencide etmekle kalmıyor, farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklüyor" denildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da açıklamayı, Twitter hesabından paylaştı.MARDIN'DE bir grup genç, İsveç'te Kuran'ın yakılmasını protesto etmek için kiliseleri ziyaret ederek gül dağıttı. Artuklu ilçesindeki gençlerden İbrahim Halil Yetim, "Hz. Muhammed'in izinden gittik. Müslümanlığa bu yakışır" dedi.İsveç'teson dönemde yaşanan rezillikler ve Stockholm yönetiminin olanlar karşısında suskun kalması bİr ülkenin göz göre göre teröristler tarafından nasıl rehin alınacağının da somut örneği oldu. PKK/YPG yandaşlarının paçavralarla sokaklarda fink atması, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının ülkenin simge binalarına yansıtılması, Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemler, Kuran'ın polis korumasında yakılması rezilliği İsveç'in anahtarının tamamen teröristlerin elinde olduğunu gösteriyor. İsveç ve Danimarka vatandaşı olan faşist siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran'ı yaktığı dakikalarda PKK yandaşları da aynı bölgede alkışlarla 'NATO'ya hayır' sloganları attı. NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, imzaladığı 3'lü muhtıranın gerekliliği olan teröristlerin iadesi konusunda tek bir adım atmadı. Tam tersine 4 firari FETÖ'cünün Türkiye'ye iade talebini de reddetti.İsveç Başkonsolosluğu çalışanları konsolosluk binasının camına üzerinde İngilizce olarak "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" yazılı bir kağıt astıİslamofobiyi kurumsallaştıran İsveçhükümetinden, bu saldırının faillerinincezasız bırakmamasını bekliyoruz.İslam dünyasındaki hükümetlere kararlıtutum sergilenmesi, ülkelerindeki İsveçbüyükelçilerini çağırarak özür talep edilmesiçağrısı yapıyoruz.Kutsaldeğerlere hakaret ederek nefreti körüklemektenuzak durulması gerekir.İşlenen bu suç nedeniyleMüslümanlardan özür dilenmeli.Faillerin hesap vermesi için gerekenSABAH