Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek

İsveç'te, Başkan Erdoğan'a karşı yapılan alçak eylem sonrası Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması bardağı taşırdı. Ankara, önceki gün İsveç yönetimine sert tepki gösterirken Türkiye'de Müslümanlar sokağa döküldü. İstanbul'da önceki akşam protestoların merkezi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Başkonsolosluğu'ydu. TÜGVA'nın yurt genelinde 'Dimdik Meydanlardayız!' mesajıyla yaptığı çağrısı sonrası vakıf üyesi bir grup Hicr Suresi 9'uncu ayetten "Şüphesiz ki O zikri Biz İndirdik Biz. Onun Koruyucusu da Elbette Biziz" mealinin yazılı olduğu siyah çelen ki İsveç Başkonsolosluğu'nun kapısına bıraktı. TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Bu Haçlı zihniyetiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuma seferberliği başlattıklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurt genelinde 90 bin cami için vatandaşlara 'Kuran Dostları! Haydi Sabah namazına! Kuran'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah' mesajıyla çağrı yaptı. Önceki sabah camiler doldu taştı. Kuran tilavetleri yapıldı, dualar okundu. Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde Fetih Suresi okuyan ve sabah namazı ve duaların ardından cemaate hitap eden Erbaş "Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kuran'ı tanıyın, anlayın. Kuran'a düşman değil dost olun. Bütün insanlar birbirlerinin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumunda" dedi. Ankara'da Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Memur-Sen, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan "Bunlar planlı, sistematik bir saldırıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü asla değildir" diye konuştu.
NE SAÇMALIYORSUN ULF... ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER
İSVEÇ Başbakanı Ulf Kristersson Kuran'ın yakılmasıyla ilgili akılalra zarar bir açıklama yaptı: İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Son derece saygısız bir davranış. Tüm Müslümanlar'a sempatimi iletiyorum.
NEFRETE KARŞI İNSAN ONURUNA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Nefrete nefretle karşılık
verilmez. Nefrete karşı, insan
onuruna daha çok sahip çıkmaya
devam edeceğiz. En iyi
cevap, daha büyük dayanışma
oluşturmaktır. Kuran-ı
Kerim'e saldıranlar
başka dinlerin
kutsallarına da düşmanlar. AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:
Esas tehlike
çanları Avrupa için çalıyor.
Bu ateş sadece kutsal bir kitabın
yakılması değil içten içe
Avrupa'yı yakan bir ateştir.
Bu işin takipçisi olacağız.
ERMENİ PATRİKLİĞİNDEN KINAMA: BU TİKSİNDİRİCİ HAREKETİN İZAHI YOK
TÜRKIYE Ermenileri Patrikliği'nin yayımladığı kınama mesajında "Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur (tiksindirici) hareket, sadece İslam dinine mensup olanların dini duygularını rencide etmekle kalmıyor, farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklüyor" denildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da açıklamayı, Twitter hesabından paylaştı.
MARDİN'DE ANLAMLI PROTESTO: KİLİSELERE GÜL DAĞITTILAR
MARDIN'DE bir grup genç, İsveç'te Kuran'ın yakılmasını protesto etmek için kiliseleri ziyaret ederek gül dağıttı. Artuklu ilçesindeki gençlerden İbrahim Halil Yetim, "Hz. Muhammed'in izinden gittik. Müslümanlığa bu yakışır" dedi.
TERÖRİSTE ANAHTAR TESLİM ÜLKE!
İsveç'te
son dönemde yaşanan rezillikler ve Stockholm yönetiminin olanlar karşısında suskun kalması bİr ülkenin göz göre göre teröristler tarafından nasıl rehin alınacağının da somut örneği oldu. PKK/YPG yandaşlarının paçavralarla sokaklarda fink atması, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının ülkenin simge binalarına yansıtılması, Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemler, Kuran'ın polis korumasında yakılması rezilliği İsveç'in anahtarının tamamen teröristlerin elinde olduğunu gösteriyor. İsveç ve Danimarka vatandaşı olan faşist siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran'ı yaktığı dakikalarda PKK yandaşları da aynı bölgede alkışlarla 'NATO'ya hayır' sloganları attı. NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, imzaladığı 3'lü muhtıranın gerekliliği olan teröristlerin iadesi konusunda tek bir adım atmadı. Tam tersine 4 firari FETÖ'cünün Türkiye'ye iade talebini de reddetti.
O APTALIN FİKRİNİ PAYLAŞMIYORUZ
İsveç Başkonsolosluğu çalışanları konsolosluk binasının camına üzerinde İngilizce olarak "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" yazılı bir kağıt astı
İSLAM DÜNYASI AYAKTA: ÖZÜR BEKLİYORUZ
İran Dışişleri Bakanlığı:
İslamofobiyi kurumsallaştıran İsveç
hükümetinden, bu saldırının faillerinin
cezasız bırakmamasını bekliyoruz.
Dünya Müslüman Alimler Birliği:
İslam dünyasındaki hükümetlere kararlı
tutum sergilenmesi, ülkelerindeki İsveç
büyükelçilerini çağırarak özür talep edilmesi
çağrısı yapıyoruz.
BAE Dışişleri Bakanlığı:
Kutsal
değerlere hakaret ederek nefreti körüklemekten
uzak durulması gerekir.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım:
İşlenen bu suç nedeniyle
Müslümanlardan özür dilenmeli.
Faillerin hesap vermesi için gereken
Fatma Damla KAYAYERLİ-İlker TURAK-Mevlüt HASGÜL-İlhan DEMİRCİOĞLU-Mehmet YILDIRIM-Özgür ÖZDEMİR-Mustafa BAYRAK/
SABAH