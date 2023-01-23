Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, Van ve Şırnak Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak Bestler Dereler ile Giresumunu Dağı bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli olarak Jandarma Komando ve Güvenlik Koruyucuları katılımıyla icrasına başlanan istihbarata dayalı nokta operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede, Komandolar ve Güvenlik Koruyucuları tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürüldürülüyor.