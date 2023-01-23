Sivil örgütler Konsolosluk önünde protesto yaptı

İstanbul'da İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve Cumhurbaşkanına hakaret olayları İsveç Konsolosluğu önünde sivil toplum örgütleri ve partiler tarafından protesto edildi. Kuran-ı Kerim'e yönelik İsveç'te düzenlenen yakma olayının "Medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir Haçlı zihniyeti var" diyen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Kuranı Kerim'in ışığının yakılarak söndürülemeyeceğini kaydettiler.

İsveç konsolosluğunun önünde ilk protesto eylemi Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfererasyonu tarafından yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan protesto açıklamasında "İsveç'te kutsal kitabımız Kur-an'ı Kerim'e karşı aşağılık bir saldırı yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren ırkçı, faşist, sözde siyasetçi, Rasmus Paludan'ı ve ona izin veren terör destekçisi İsveç makamlarını, şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da hangi seviyeye ulaştığını göstermektedir. Allah'ın Kitabı, Müslümanlar olarak baş tacımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerime yapılan bu saldırıya, hiç kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez, dedirtmeyiz." denildi.

"Medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir Haçlı zihniyeti var"

TGB adına konuşan Kayahan Çetin, "Geçtiğimiz Cumartesi günü İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde bütün Müslümanlara, medeniyete ve insanlığa yönelik büyük bir hakaret yaşadık. Olay Rasmus Paludan isimli ırkçının Kuran-ı Kerim'i yakmaya kalkışması olayından ibaret değildir, çok daha derindir ve çok boyutludur. Karşımızda medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir Haçlı zihniyeti var, bunu görelim. Bu alçakça eylemin yapılmasına izin veren, polisleriyle koruyup gözeten bir İsveç devleti var. Bu Türk ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetinin, İslamafobinin örgütlü ittifakı olan NATO var. İsveç'te yaşanan bu düşmanlık ne ilk ne de sondur. Hatırlayalım, çok yakın zamanda yine Stockholm'de PKK'lılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayaklarından asmışlardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve Türk bayrağını yere serip üzerinden geçit yaptılar. Son yaşadığımız alçakça eylemin adresinin Türkiye büyükelçiliği önü olması da anlamlıdır. Nerede oldu bunlar? PKK'nın yuvası olmuş İsveç'te. Bizim NATO'ya girmesi için protokoller imzaladığımız İsveç'te. İsveç işte şimdi haketti NATO üyeliğini. Kendini ispatladı. Hani diyor ya hükümet yetkilileri; "NATO'nun genişlemesi prensibini destekliyoruz."

İşte NATO böyle genişler. PKK koruyucularıyla genişler, Türk ve İslam düşmanlığının sponsorlarıyla genişler. Başka türlü genişleyemez. Çünkü doğası budur; Türkiye'yi kendi tatbikatlarında düşman ilan eden; üslerle ve silahlı yığınaklarla kuşatan, teröristleri besleyen, örgütlediği Gladyo ile darbeler, sabotajlar, tertipler düzenleyen, 15 Temmuzlara kalkışan NATO'nun kendisidir. NATO'nun Doğu'ya genişlemesi çağımızın yeni Haçlı seferidir.