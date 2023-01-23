Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi

1994 yılı yerel yönetimler seçimi, Cumhuriyet tarihinin hizmet anlayışı açısından yeni bir milattır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'te, ideolojik belediyecilik sona erdi, sosyal belediyecilik anlayışı başladı.
1994 sonrasında AK Parti ile birlikte yerel yönetimlerde, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, marka şehirler ve gönül belediyeciliği kavramları ortaya çıktı. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği ve kalitesi arttı. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıktı, bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek çok projenin yürütücüsü haline geldi.
80 yılda yapılanların kat kat fazlası, 21 yıla sığdırılarak ülkemizde büyük bir dönüşüm sağlandı. AK Parti ile Türkiye ve şehirlerimiz çağ atladı, altın devrini yaşıyor.
AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışıyla Türkiye'de çehresi değişen şehirler, daha yaşanır hale geldi. Avrupa ile yarışır şehirler ortaya çıktı. Bu 21 yıllık süre zarfında yerel yönetimler mevzuatında değişiklikler yapıldı. Hizmeti kolaylaştıran yenilikler yapıldı, ideoloji ve parti ayrımı yapılmadan yatırım ve projelerin önü açıldı. Yerel yönetimlere gönderilen kaynaklar artırıldı.
KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİ ARTTI
Yeni dönemdeki kamu yönetimi reform sürecinde, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği, niteliği ve kalitesini artırmak amacıyla, yerel yönetimlere ayrı bir özel bir önem verildi. Buna bağlı olarak, AK Parti hükümetleri ile birlikte Türkiye'de kamu yönetimi alanında kapsamlı reformlar gerçekleştirildi. Bu reformların en önemli ayaklarından birini de yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler oluşturuyor. Yapılan bu reformlarla yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları genişletildi, gelirleri artırıldı. Yeni yasal düzenlemelerde, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem verme, katılımcılık, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin arttırılması, saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve etkin yerinden yönetim prensipleri esas alınmış ve hayata geçirildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, nüfusumuzun %15'i belediye sınırları içerisinde yaşamaktayken, bugün bu oran % 94'e ulaştı.
KENTLER DEV ESERLER KAZANDI
Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Muğla'da pek çok dev eser hizmete açıldı. "AK Parti iktidarında Muğla'ya 50 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptık" diyen Başkan Erdoğan kentte 5 milyarlık yatırımla 17 projeyi hizmete açtı. Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile belediyelerin 86 ayrı projesi de hizmete alındı.
BELEDİYELERİN EKONOMİK YAPISI GÜÇLENDİ
Yerel yönetimlerin kaynaklarının artırılması, AK Parti hükümetleri tarafından sürekli bir hedef olarak benimsendi ve bu konuda çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerin mali kapasiteleri önemli oranda artırıldı. Yapılan düzenlemeler neticesinde yerel yönetimlere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 2002 yılında 4,7 milyar TL kaynak aktarıldı. 2022 yılında aktarılan tutar ise 270 milyar TL'ye ulaştı. AK Parti döneminde yerel yönetimlere gönderilen bütçe yaklaşık % 60 arttı.
HANGİ PARTİNİN KAÇ BELEDİYESİ VAR
807'si AK Parti'li
249'u CHP'li
232'si MHP'li
50'si KAYYUM
19'u İYİ Parti
10'u Bağımsız
6'sı SP'li
6'sı HDP'li
5'i BBP'li
2'si DP'li
2'si DSP'li
1'i Gelecek Parti'li
1'i HÜDA PAR'lı
1'i TKP'li
KENTLERE 22 YILDA YAPILAN DEVLET YATIRIMLARI
Adana: 47 milyar lira
Adıyaman: 16 milyar lira
Afyon: 34 milyar lira
Ağrı: 15 milyar lira
Amasya: 10 milyar lira
Ankara: 146 milyar lira
Antalya: 72 milyar lira
Artvin: 26 milyar lira
Aydın: 40 milyar lira
Balıkesir: 50 milyar lira
Bilecik: 10 milyar lira
Bingöl: 11 milyar lira
Bitlis: 11 milyar lira
Bolu: 14 milyar lira
Burdur: 10,5 milyar lira
Bursa: 62 milyar lira
Çanakkale: 56,5 milyar lira
Çankırı: 10,5 milyar lira
Çorum: 23,5 milyar lira
Denizli: 24,5 milyar lira
Diyarbakır: 57 milyar lira
Edirne: 20 milyar lira
Elazığ: 14 milyar lira
Erzincan: 10 milyar lira
Erzurum: 22 milyar lira
Eskişehir: 18 milyar lira
Gaziantep: 52,5 milyar lira
Giresun: 27 milyar lira
Gümüşhane: 12 milyar lira
Hakkari: 12 milyar lira
Hatay: 35 milyar lira
Isparta: 13 milyar lira
Mersin: 50 milyar lira
İstanbul: 2017'ye kadar 55 milyar lira
İzmir: 85 milyar lira
Kars: 13 milyar lira
Kastamonu: 18 milyar lira
Kayseri: 81 milyar lira
Kırklareli: 11 milyar lira
Kırşehir: 11 milyar lira
Kocaeli: 73 milyar lira
Konya: 80 milyar lira
Kütahya: 26 milyar lira
Malatya: 33 milyar lira
Manisa: 48 milyar lira
K.maraş: 38 milyar lira
Mardin: 17,5 milyar lira
Muğla: 50 milyar lira
Muş: 13 milyar lira
Nevşehir: 10 milyar lira
Niğde: 15 milyar lira
Ordu: 32 milyar lira
Rize: 25 milyar lira
Sakarya: 42 milyar lira
Samsun: 56 milyar lira
Siirt: 10 milyar lira
Sinop: 14 milyar lira
Sivas: 31 milyar lira
Tekirdağ: 24 milyar lira
Tokat: 47 milyar lira
Trabzon: 45 milyar lira
Tunceli: 11 milyar lira
Şanlıurfa: 70 milyar lira
Uşak: 10,5 milyar lira
Van: 38 milyar lira
Yozgat: 12,5 milyar lira
Zonguldak: 17 milyar lira
Aksaray: 13,5 milyar lira
Bayburt: 12 milyar lira
Karaman: 14 milyar lira
Kırıkkale: 13 milyar lira
Batman: 17 milyar lira
Şırnak: 14 milyar lira
Bartın: 10 milyar lira
Ardahan: 9,5 milyar lira
Iğdır: 8 milyar lira
Yalova: 13 milyar lira
Karabük: 9 milyar lira
Kilis: 8 milyar lira
Osmaniye: 9,5 milyar lira
Düzce: 10,5 milyar lira
Toplam: 2 trilyon 300 milyar 500 milyon lira (İstanbul hariç)
2002-2022 döneminde görev yapan AK Parti hükümetleri döneminde, ayrım yapılmaksızın, Türkiye'nin 81 vilayetine 2 trilyon 300 milyar 500 milyon liralık devlet yatırımı yapıldı.