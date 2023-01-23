Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi

1994 yılı yerel yönetimler seçimi, Cumhuriyet tarihinin hizmet anlayışı açısından yeni bir milattır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'te, ideolojik belediyecilik sona erdi, sosyal belediyecilik anlayışı başladı.1994 sonrasında AK Parti ile birlikte yerel yönetimlerde, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, marka şehirler ve gönül belediyeciliği kavramları ortaya çıktı. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği ve kalitesi arttı. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıktı, bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek çok projenin yürütücüsü haline geldi.80 yılda yapılanların kat kat fazlası, 21 yıla sığdırılarak ülkemizde büyük bir dönüşüm sağlandı. AK Parti ile Türkiye ve şehirlerimiz çağ atladı, altın devrini yaşıyor.AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışıyla Türkiye'de çehresi değişen şehirler, daha yaşanır hale geldi. Avrupa ile yarışır şehirler ortaya çıktı. Bu 21 yıllık süre zarfında yerel yönetimler mevzuatında değişiklikler yapıldı. Hizmeti kolaylaştıran yenilikler yapıldı, ideoloji ve parti ayrımı yapılmadan yatırım ve projelerin önü açıldı. Yerel yönetimlere gönderilen kaynaklar artırıldı.Yeni dönemdeki kamu yönetimi reform sürecinde, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği, niteliği ve kalitesini artırmak amacıyla, yerel yönetimlere ayrı bir özel bir önem verildi. Buna bağlı olarak, AK Parti hükümetleri ile birlikte Türkiye'de kamu yönetimi alanında kapsamlı reformlar gerçekleştirildi. Bu reformların en önemli ayaklarından birini de yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler oluşturuyor. Yapılan bu reformlarla yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları genişletildi, gelirleri artırıldı. Yeni yasal düzenlemelerde, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem verme, katılımcılık, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin arttırılması, saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve etkin yerinden yönetim prensipleri esas alınmış ve hayata geçirildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, nüfusumuzun %15'i belediye sınırları içerisinde yaşamaktayken, bugün bu oran % 94'e ulaştı.Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Muğla'da pek çok dev eser hizmete açıldı. "AK Parti iktidarında Muğla'ya 50 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptık" diyen Başkan Erdoğan kentte 5 milyarlık yatırımla 17 projeyi hizmete açtı. Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile belediyelerin 86 ayrı projesi de hizmete alındı.Yerel yönetimlerin kaynaklarının artırılması, AK Parti hükümetleri tarafından sürekli bir hedef olarak benimsendi ve bu konuda çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerin mali kapasiteleri önemli oranda artırıldı. Yapılan düzenlemeler neticesinde yerel yönetimlere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 2002 yılında 4,7 milyar TL kaynak aktarıldı. 2022 yılında aktarılan tutar ise 270 milyar TL'ye ulaştı. AK Parti döneminde yerel yönetimlere gönderilen bütçe yaklaşık % 60 arttı.807'si AK Parti'li249'u CHP'li232'si MHP'li50'si KAYYUM19'u İYİ Parti10'u Bağımsız6'sı SP'li6'sı HDP'li5'i BBP'li2'si DP'li2'si DSP'li1'i Gelecek Parti'li1'i HÜDA PAR'lı1'i TKP'liAdana: 47 milyar liraAdıyaman: 16 milyar liraAfyon: 34 milyar liraAğrı: 15 milyar liraAmasya: 10 milyar liraAnkara: 146 milyar liraAntalya: 72 milyar liraArtvin: 26 milyar liraAydın: 40 milyar liraBalıkesir: 50 milyar liraBilecik: 10 milyar liraBingöl: 11 milyar liraBitlis: 11 milyar liraBolu: 14 milyar liraBurdur: 10,5 milyar liraBursa: 62 milyar liraÇanakkale: 56,5 milyar liraÇankırı: 10,5 milyar liraÇorum: 23,5 milyar liraDenizli: 24,5 milyar liraDiyarbakır: 57 milyar liraEdirne: 20 milyar liraElazığ: 14 milyar liraErzincan: 10 milyar liraErzurum: 22 milyar liraEskişehir: 18 milyar liraGaziantep: 52,5 milyar liraGiresun: 27 milyar liraGümüşhane: 12 milyar liraHakkari: 12 milyar liraHatay: 35 milyar liraIsparta: 13 milyar liraMersin: 50 milyar liraİstanbul: 2017'ye kadar 55 milyar liraİzmir: 85 milyar liraKars: 13 milyar liraKastamonu: 18 milyar liraKayseri: 81 milyar liraKırklareli: 11 milyar liraKırşehir: 11 milyar liraKocaeli: 73 milyar liraKonya: 80 milyar liraKütahya: 26 milyar liraMalatya: 33 milyar liraManisa: 48 milyar liraK.maraş: 38 milyar liraMardin: 17,5 milyar liraMuğla: 50 milyar liraMuş: 13 milyar liraNevşehir: 10 milyar liraNiğde: 15 milyar liraOrdu: 32 milyar liraRize: 25 milyar liraSakarya: 42 milyar liraSamsun: 56 milyar liraSiirt: 10 milyar liraSinop: 14 milyar liraSivas: 31 milyar liraTekirdağ: 24 milyar liraTokat: 47 milyar liraTrabzon: 45 milyar liraTunceli: 11 milyar liraŞanlıurfa: 70 milyar liraUşak: 10,5 milyar liraVan: 38 milyar liraYozgat: 12,5 milyar liraZonguldak: 17 milyar liraAksaray: 13,5 milyar liraBayburt: 12 milyar liraKaraman: 14 milyar liraKırıkkale: 13 milyar liraBatman: 17 milyar liraŞırnak: 14 milyar liraBartın: 10 milyar liraArdahan: 9,5 milyar liraIğdır: 8 milyar liraYalova: 13 milyar liraKarabük: 9 milyar liraKilis: 8 milyar liraOsmaniye: 9,5 milyar liraDüzce: 10,5 milyar liraToplam: 2 trilyon 300 milyar 500 milyon lira (İstanbul hariç)2002-2022 döneminde görev yapan AK Parti hükümetleri döneminde, ayrım yapılmaksızın, Türkiye'nin 81 vilayetine 2 trilyon 300 milyar 500 milyon liralık devlet yatırımı yapıldı.