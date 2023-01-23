Son dakika | Akşener’den 6’lı masayı karıştıracak kurnazlık; Devleti ben yöneteyim, siz kenarda olun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığı ve bu makamı CHP'ye verir gibi göründüğü ortaya çıktı. Akşener'in seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte masa ortaklarıyla da paylaşılan önerisine göre 6'lı masa kazanırsa İYİ Parti devleti yönetecek, diğer ortaklar da oldukları yerde duracaklar...

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısında paylaştığı detaylar şöyle;

6'LI Masa'da herkes konuştu, Akşener sustu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu geçiş süreciyle ilgili yaptıkları çalışmayı liderlere ilettiler.

Hepsi fikrini açıkladı, şimdi sıra Akşener'e geldi. İYİ Parti lideri farklı düşünüyor.

1- Diğer liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisine katılmıyor. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyor.

2- Cumhurbaşkanı yardımcısı parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar başbakan yetkisiyle donatılsın. Fiili olarak başbakanlık yapsın istiyor.

3- Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı yardımcısı, 6'lı Masa'nın ikinci büyük partisi olarak İYİ Parti'nin olsun.