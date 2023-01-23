Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İsveç'teki provokatif Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Diyanet'ten flaş hamle
Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:41 Son Güncelleme: 23.1.2023 12:18

Son dakika: İsveç'teki provokatif Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Diyanet'ten flaş hamle

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç’te İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yaktığı iğrenç eylem sonrası Avrupa’daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup gönderecek. Yaşananlar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.

Son dakika: İsveç’teki provokatif Kur’an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Diyanet’ten flaş hamle

Son dakika haberleri: NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu kez ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın skandal eylemi patlak verdi.

İsveç'te nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan, Türk elçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Eyleme izin verilmesine Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ise İsveç'teki skandal eylem sonrası flaş bir adım geldi.

DİYANET'TEN İSVEÇ ADIMI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iğrenç eylem sonrası Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup gönderecek.

Yaşananlar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsveç'teki provokatif Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Diyanet'ten flaş hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA