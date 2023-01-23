Son dakika: İsveç’teki provokatif Kur’an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Diyanet’ten flaş hamle

Son dakika haberleri: NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu kez ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın skandal eylemi patlak verdi.