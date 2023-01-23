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Giriş Tarihi: 23.1.2023 21:04

Tokat'ta Jandarma personeli kalbine yenik düştü

Tokat’ta görevli olduğu karakolda mesaideyken kalp krizi geçiren evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta Jandarma personeli kalbine yenik düştü

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz, bugün saat: 12.30 sıralarında karakolda mesaide iken kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine acil olarak Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen , Kıdemli Çavuş Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat: 14.25 sıralarında vefat etti.
Görevi başında kalbine yenilen Korkmaz için Tokat İl Jandarma Komutanlığında
24 Ocak 2023 tarihinde saat:16.00'da resmi tören düzenlenecek olup müteakiben cenazesinin Saat: 20.35' te Tokat Havalimanından tarifeli uçak ile defnedilmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına sevk edileceği bildirildi.

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Tokat'ta Jandarma personeli kalbine yenik düştü
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