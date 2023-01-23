Tokat’ta Jandarma personeli kalbine yenik düştü

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz, bugün saat: 12.30 sıralarında karakolda mesaide iken kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine acil olarak Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen , Kıdemli Çavuş Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat: 14.25 sıralarında vefat etti.

Görevi başında kalbine yenilen Korkmaz için Tokat İl Jandarma Komutanlığında

24 Ocak 2023 tarihinde saat:16.00'da resmi tören düzenlenecek olup müteakiben cenazesinin Saat: 20.35' te Tokat Havalimanından tarifeli uçak ile defnedilmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına sevk edileceği bildirildi.