AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan sert tepki: “Rezaletleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz!”

İsveç Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde, Danimarkalı faşist Rasmus Paludan, önce Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren bir karikatür açmış, ardından elindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Bu rezaletin ardından İslam düşmanlığıyla bilinen Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'i yırttığına dair haber gündeme düştü.

TUNÇ: "KINIYOR VE LANETLİYORUZ!"

Bununla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Avrupa ülkelerinde gerçekleşen hadsiz hareketler de ardı ardına gündemdeki yerini aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da hem kutsallara hem de Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırılarla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Tunç resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in ardından Hollanda Lahey'de İslam düşmanı bir şahıs kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alarak aşağılık saldırıda bulundu. Son günlerde kutsallarımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Avrupa ülkelerinde gerçekleşen rezaletleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz!" dedi.

"SALDIRILAR BARBARLIĞIN MERKEZİ HALİNE GETİRMİŞTİR"

Tunç sözlerine şöyle devam etti: "Kutsallarımıza saldırmak, cadde ve sokaklarını teröristlere emanet etmek rezaletlerin ve alçaklıkların son örnekleridir. Özgürlük kılıfına sığınılarak ülkemize ve tüm Müslümanlara yapılan saldırılar medeniyet diye yola çıkan ülkeleri barbarlığın merkezi haline getirmiştir."

"AYNI ALÇAKLIĞA KENDİLERİ DE MARUZ KALACAKTIR"

Son söz olarak Tunç, "Düşünce ve ifade özgürlüğü hakaret etme, nefret suçu işleme, terör propagandası yapma özgürlüğü değildir. Saldırganları himaye edenler, rezaletlere göz yumanlar elbet bir gün aynı alçaklığa kendileri de maruz kalacaktır" ifadelerini kullandı.