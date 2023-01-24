AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kur’an-ı Kerim’e saldırıya tepki: Bu saldırıyı lanetliyoruz

İsveç Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde, Danimarkalı faşist Rasmus Paludan, önce Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren bir karikatür açmış, ardından elindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Bu saldırının ardından İslam düşmanlığıyla bilinen Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara karşı tepkiler de ardı ardına geliyor. Bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"HOLLANDA NET TAVIR ALMALIDIR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın Lahey kentinde bir faşist Kuran-ı Kerim'i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır" dedi.

"FAŞİSTLER TÜM DİNLERİ VE İNSANİ DEĞERLERİ TEHDİT ETMEKTEDİR. BUNLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE ŞARTTIR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."

"TEK BÜYÜK ENGELLERİ TÜRKİYE..."

Çelik son söz olarak, "Daha büyük bir plan var ve inanıyorum ki bölge bölge fişleniyoruz. Suriye'de ırak bölgelerinden seslerin çıkmayacağı bir düzen kurdular kendi sorunlarına gömülmüş bir toplum inşaa ettiler. Tek büyük engelleri Türkiye..." ifadelerini kullandı.