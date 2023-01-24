Avrupa’da dizi platformları için yasa hazırlığı! Mevlüt Tezel yazdı: Cirolarından yüzde 20 kesilsin!

Dijital dünyanın devleri Meta, Twitter, YouTube yıllarca yüz binlerce içeriği telifsiz kullandı. Tekelleşerek büyüyen bu firmalar reklam musluklarını deyim yerindeyse kendilerine bağladı. Bu da medya sektöründe büyük sorunları beraberinde getirdi. Şimdi benzer bir tekelleşme dizi platformlarında yaşanıyor. Netflix, Amazon, Disney+ gibi dijital platformların sinema ve dizi sektörüne verdikleri zararlar giderek büyüyor. Günaydın Yazarı Mevlüt Tezel bu konuyu kaleme aldı, "Platformların cirosundan yüzde 20 kesilsin." dedi.
"SÜREÇ YAVAŞ İŞLİYOR"
İşte Tezel'in yazısındaki o dikkat çeken bölüm:
Meta, Twitter, YouTube, Google vs. gibi internetin dev markaları, medya içeriklerini telif ödemeden kullanarak büyüdüler ve tekel oldular.
Artık reklam gelirinden en çok onlar kazanıyor.
Batı ülkeleri internet devlerinin kullandıkları medya içeriklerinin telifini ödemeleri için yasalar çıkıyor. Türkiye'de bu yönde bazı adımlar atıldı ama süreç yavaş işliyor.
DİZİ PLATFORMLARI TEKELLEŞİYOR
İki yıl önce yine bu köşede yazmıştım.
Avrupa Birliği'nde (AB) 2018'den beri Netflix, Amazon, Disney+ gibi dijital platformların sinema ve dizi sektörüne verdikleri zararlara karşılık bazı yaptırımların uygulanması tartışılıyor.
AVRUPA YASA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR
ABD bile internet devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için yasalar çıkarıyor.
Dijital platformlar da büyük tekel! Girdikleri ülkelerin sinema, dizi ve medya sektörüne zarar veriyorlar! Sinema salonlarını batırıyorlar! Reklam ve abonelik gelirinin çok azını sinema ve dizi sektörüne geri veriyorlar.
CİROLARINDAN YÜZDE 20 KESİLSİN
Fransa, AB'nin alacağı kararı beklemeden bir kanun çıkardı. Kanuna göre dijital platformların yıllık cirolarının yüzde 20 ile 25'i arasındaki bir bölümü Fransız sinema sektörüne aktarılacak. İki yıl önce bizde de buna benzer bir yasa çıkarılsın diye yazmıştım.
Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Fransa'da çıkan yasadan haberi var mı çok merak ediyorum? Harekete geçmek için dijital platformların önce sinema ve dizi sektöründe, sonra da medyada hakimiyeti ele geçirmeleri mi bekleniyor?