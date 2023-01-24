Avrupa’da dizi platformları için yasa hazırlığı! Mevlüt Tezel yazdı: Cirolarından yüzde 20 kesilsin!

CİROLARINDAN YÜZDE 20 KESİLSİN

Fransa, AB'nin alacağı kararı beklemeden bir kanun çıkardı. Kanuna göre dijital platformların yıllık cirolarının yüzde 20 ile 25'i arasındaki bir bölümü Fransız sinema sektörüne aktarılacak. İki yıl önce bizde de buna benzer bir yasa çıkarılsın diye yazmıştım.

Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Fransa'da çıkan yasadan haberi var mı çok merak ediyorum? Harekete geçmek için dijital platformların önce sinema ve dizi sektöründe, sonra da medyada hakimiyeti ele geçirmeleri mi bekleniyor?