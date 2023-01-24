Bakanı Kirişci: Tüm paydaşlarımızla birlikte ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlattık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da bir otelde düzenlenen "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verinler" ödül törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, İsveç'in, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesinin hem ikiyüzlülük hem de nefret suçu olduğunu yapılan saygısızlığı lanetlediğini ifade etti.

Tarımın stratejik bir sektör ve gıda konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek tarım stratejilerine dair bilgilendirme yapan Kirişci, "2022 itibariyle tarım sektörüne ve üreticilere 40.4 milyar lira destek verdik. Bu destekler sadece maddi olanlar. Bunların içinde arpa, buğday ve sıfır faizli kredi destekleri dahil değil. Yıl sonu tahminlerine göre 2002 yılında 98 bin ton olan bitkisel üretimin tüm zamanların rekoru olarak 128.6 milyon tona çıkması bekleniyor. 11 ay boyunca 28.8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bunun 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ithal eden değil ihraç eden bir ülkedir. 91 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var" dedi.

"FAİZSİZ KREDİ MİKTARINI 200 BİN TL'YE ÇIKARDIK"

Çiftçiye verilen yeni hizmetleri de anlatan Bakan Kirişci, "Bu yıl Mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gereken 8,6 milyar TL mazot ve gübre desteğimizi, 2022 Kasım itibarıyla ayni olarak kullandırmaya başladık. Mazot ve gübre desteklemeleri, bundan sonra her yıl bu takvim çerçevesinde, yani çiftçimizin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu; ekim döneminde ayni olarak kullanılacak. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin TL tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin TL'ye çıkardık" şeklinde konuştu.

TARIMCEBİMDE MOBİL UYGULAMASI

Tarım sektöründe dijital alanda da adımlar atıldığının altını çizen Bakan Kirişci, "1 Ocak'tan itibaren de TarımCebimde mobil uygulamasını kıymetli çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 'Gelecek Tarımda, Tarım Cebimde' diyerek hizmete aldığımız uygulama, üretim planlamasının en önemli araçlarından biri olacaktır. Ayrıca bu uygulama sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanması gereken bir uygulamadır. Örneğin kurbanlık koyun alacak olan vatandaş, hayvanın küpe numarasını uygulamaya girerek onun sağlık durumu, geçmişi, aşıları hakkında bilgi alabilecekler" diye konuştu.

"KARATAŞ TARIMA DAYALI SERA OSB'Sİ TAMAMLANDIĞINDA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERA KÜMELENMESİ OLACAK"

Bakan Kirişci, Avrupa'nın ilk ve tek su ürünleri OSB'si olacak Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB ile yine Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin 2023 yatırım programına alındığını belirterek, "Faaliyete geçtiğinde, 60 bin ton ilave üretim sağlayacak Su Ürünleri TDİOSB ile Adana'nın bu alandaki üretimi yüzde 12,7'lik artışı yakalayacaktır. 2,2 milyar tutar yatırımı ile 3 bin kişiye istihdam sağlayacak proje ile bölgenin enerji ihtiyacı, saha içerisinde planlanan güneş enerjisinden karşılanacaktır. Kesinleşen alanı ve genişleme alanı ile birlikte 4 bin dekara ulaşacak Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'si tamamlandığında, Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacaktır" dedi.

'SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ' BAŞLATTIK

Bakan Kirişci, Türkiye'nin bugün için su fakiri bir ülke olmadığını buna karşın su kaynaklarının ileriki yıllarda azalacağı gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de su kaynaklarının azalacağını ifade eden Kirişci, bu azalmanın yüzyıl içinde tahminlere göre yüzde 25 civarında olacağını belirtti. Bakan Vahit Kirişci, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte 'Su Verimliliği Seferberliği' başlattık. Bu kapsamda, ülke çapında düzenlenecek etkinliklerle 'Suda Sıfır İsraf' temasıyla tüm canlılar için hayati önemde olan suya dikkat çekeceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda Bakanlığın desteklerini değerlendirerek Türkiye'de katma değeri yüksek üretimler yapan çiftçilere, ilgili sektörlerde başarılı olan girişimcilere, şirketlere ve kurumlara 'Üretime Gönül Verenler' ödülleri dağıtıldı.

