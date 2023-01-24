Başkan Erdoğan Paris’teki Türklere seslendi

Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.

Paris'teki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar yer alırken, etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Fransa'daki çeşitli Türk STK'lardan üyeler de yer aldı.

Büyükelçi Onaner burada yaptığı konuşmada, Fransa'daki Türk vatandaşlarını demokratik haklarını kullanmaya ve seçimlerde oy vermeye çağırdı.