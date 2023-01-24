CHP’de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP’nin artık İstanbul’da kazanması çok zor

CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" şeklinde konuştu.