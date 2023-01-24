Haberler Gündem Haberleri CHP'de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:11 Son Güncelleme: 24.1.2023 11:28

CHP'de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor

Seçime aylar kala, altılı masa hala adayını belirleyemezken, İmamoğlu İYİ Parti'nin de desteğiyle adaylık için göz kırpıyor. İmamoğlu'nun bu çıkışlarına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki göstermiş ve ""İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu çıkışına gazeteci İsmail Saymaz tepki gösterdi. Saymaz, Artık İstanbul'da CHP'nin kazanmasının çok zor olduğunu dile getirdi.

CHP’de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP’nin artık İstanbul’da kazanması çok zor

Son dakika haberleri... Kulislerde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı.

CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" şeklinde konuştu.

CHP'NİN İSTANBUL'DA KAZANMASI ARTIK ÇOK ZOR
Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,

"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur." dedi.

CHP'de kriz büyüyor...İmamoğlu'na şok gönderme!

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA