CHP’de İmamoğlu krizi! Önce Kaftancıoğlu şimdi Saymaz: CHP’nin artık İstanbul’da kazanması çok zor

Son dakika haberleri... Kulislerde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı.
CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" şeklinde konuştu.
CHP'NİN İSTANBUL'DA KAZANMASI ARTIK ÇOK ZOR
Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.
Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,
"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur." dedi.