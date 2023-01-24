FETÖ’ye şafak baskını! Güncel yapılanma üyeleri gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik operasyon düzenlendi.

7 KRİPTO ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ

Yapılan operasyon kapsamında; (7) şüphelinin 2012-2014 yıllarında (8) operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları ve örgütsel mensubiyetlerine yönelik başkaca deliller bulunan bu şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyet bulundukları ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

2 Öğretmen (Özel), (1) Sağlık Teknikeri, (1) Avukat (Özel) ve (3) sivil olmak üzere toplamda (7) şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.