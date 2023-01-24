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Giriş Tarihi: 24.1.2023 09:06 Son Güncelleme: 24.1.2023 09:14

İstanbul merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci oldukları dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen ve söz konusu kişilerden sorumlu sözde "Mahrem İmam" olan kişilere yönelik İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese baskın yapıldı. 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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