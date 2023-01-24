Kilise lojmanındaki yangın sonrası Erbaş’tan başsağlığı mesajı

İstanbul Karaköy'de bulunan Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin üç katlı lojmanında dün saat 21.45 sularında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kilise lojmanındaki yangında iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Yangının çıkış sebebi ise incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.