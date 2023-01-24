Operasyonda hep en öndeydı

Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'O bir efsaneydi' dediği 45 yaşındaki 3 çocuk babası kahraman korucu Nimet Encu'yu SABAH'a anlattı. Arslan Tatar, "Nimet Encu 90'lı yıllardan beri devletin yanında yer alan ve 29 yıldır koruculuk yapan cesur bir arkadaşımızdı. PKK'ya yönelik onlarca operasyonda gönüllü olarak yer aldı. Operasyonlarda timinin başında yer alır ve hep en önde giderdi. Kimsenin önüne geçmesine izin vermezdi. Teröristlerin korkulu rüyası olan Nimet Encu, yine bir operasyon sırasında en önde yer alırken çıkan çatışmada şehit oldu. Zaten, ailesinden birçok kişi de korucu olarak görev yapıyor" dedi.