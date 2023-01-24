PKK talimatıyla orman yakan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Sarıçam ilçesinde PKK'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan terörist R.B. (37) hakkında dava açıldı.

İddianamede, R.B.'nin terör örgütü PKK'nın talimatıyla 13 Ağustos 2022'de kendi kullandığı araçla gittiği Sarıçam ilçesi Ünlüce ve Çamlıca mahallelerinde 2 ayrı orman yangını çıkarıp aynı araçla Mersin'e kaçtığının tespit edildiği belirtildi. Sanığın yangınları çıkardığını gördüklerini anlatan 3 tanığın ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, R.B.'nin yangınlar öncesinde de PKK adına sansasyonel eylem arayışında olduğu kaydedildi. İddianamede, R.B.'nin Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı aktarıldı.

Vagonları raydan çıkarmak için saldırı planlayan R.B.'nin, tren hattına saldırıyı gerçekleştirmesi için, "Terör örgütü PKK'ya üyelik" suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren sanık A.K.'yi kullandığı bildirilen iddianamede, planlanan saldırı gerçekleşmeden A.K.'nin yakalandığı ifade edildi.