Şırnak’ta 5 terörist öldürüldü

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe Harekâtlarının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, Van ve Şırnak Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak Bestler Dereler ile Giresumunu Dağı bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.