Şırnak’taki Eren Abluka Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun." ifadelerini kullandı.
Tertemiz yapana kadar— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 24, 2023
𝗗𝗘𝗩𝗔𝗠❗
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu.
Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun pic.twitter.com/pokI5c4zR7