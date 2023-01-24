Haberler Gündem Haberleri Şırnak'taki Eren Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Giriş Tarihi: 24.1.2023 18:29 Son Güncelleme: 24.1.2023 18:36

Şırnak'taki Eren Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şırnak’taki Eren Abluka Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun." ifadelerini kullandı.

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Şırnak'taki Eren Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
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