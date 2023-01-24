Son dakika: Bahçeli: HDP kapatılmalıdır, kapısına kilit vurulmalıdır

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"TÜRKİYE ÖNÜNE DİKİLEN KALIN DUVARLARI YIKMIŞTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, Türklük var olduğu sürece tarihin tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Yine üzerimize geleceklerdir. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir.

Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır. 1918'den 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir.

Şimdi adım adım 2023'e yürüyoruz.