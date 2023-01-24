TBMM Başkanı Şentop’tan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki

"ALÇAKÇA EYLEMİN DEVLETİN KORUMASI ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ ÇOK VAHİMDİR"



Stockholm'deki eyleme dünyanın alçakça şahit olduğunu söyleyen Şentop, "İslam ülkelerinin İslam düşmanlığı karşısında daha güçlü ses çıkarması, daha etkili bir tutum sergilemesi önemli; ama bunu her zaman maalesef göremiyoruz. İsveç'te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir; ama Kur'an'a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa ülkelerinde, 2 milyar Müslüman'ın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer bir eylemin gerçekleştirilemeyeceği ortamın bütün dünyada tesisini sağlamamız lazım" dedi.