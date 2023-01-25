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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Adana Şehir Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Şehir Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan operasyon
Adana'da Turgay Özeröz (58), gece göğüs ağrısıyla uyandı. Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen Özeröz, aort damarı yırtıldığı anlaşılınca Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Op. Dr. Ferid Cereb ve ekibi yırtılan aortun tedavisi için, by-pass yerine kapalı yöntemle yapay damar koydu. Kasıktan girilerek hastanın yırtılmış ve balonlaşmış aortuna 1 saatlik müdahale yapıldı. Sayılı hastanede uygulanan teknikle kurtarılan Özeröz babası ve ağabeyini aynı sorundan dolayı kaybettiğini söyleyerek "Belirtileri bildiğim için aort damarımın yırtıldığını biliyordum" dedi.
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Adana Şehir Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan operasyon
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