Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber’den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı

Son dakika haberler: Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun provokatif bir kurgu ile hazırladığı ve bir çocuğu da buna alet ettiği 'Karne hediyesi et' skandalında işine son veren kurumu tarafından ham görüntüler de yayınlandı ve SABAH'ın ortaya çıkardığı gerçekler teyit edilmiş oldu.
Bunun üzerine Halk TV canlı yayınında önemli bir gelişme yaşandı. SABAH ve A Haber'e "Neredeyse çocuğu yalancı çıkaracaksınız" dediğini belirten gazeteci Ayşegül Arslan ham görüntüleri izlediğini belirtti ve Turkuvaz Medya yayın organlarından özür diledi.
Arslan'ın özrü ve konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle oldu:
"Mutlaka paylaşmam gereken bir mesele var. Biliyorsunuz bir çocuğa karne hediyesi olarak annesinin et aldığı yönünde bir haber yayınlandı. Çok konuşulan bir haber oldu. Şimdi muhabir konuşuyor. Çocuk diyor ki "Annem bana karne hediyesi et aldı"
ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI, BEN DE HABER ORTADA DİYEREK SAVUNDUM
Bunun üzerine birçok haber yapıldı. Bu tabi ortalığı ayağa kaldırdı. Ben dün hatta bir paylaşım yaptım. A Haber ve SABAH grubunda yer aldı. A Haber ekibi bu konuyu araştırmış. Anne diyor ki "Ne münasebet. Ben her hafta et alırım" diyor vs. Ben de "Neredeyse çocuğu yalancı çıkarıyorlar" dedim. Haberi "ortada" diyerek savundum.
"SABAH VE A HABER'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Ama çok açıklıkla ifade edeyim A Haber'den de SABAH Gazetesi'nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz.
YÜZÜM KIZARDI
Bu gelişmeler üzerine muhabir HaberTürk'ten kovuldu. Ona da ayrı üzüldüm falan. Ama gerçekten özür diliyorum. Trollenmişiz. Bunu söylemek boynumun borcu. HaberTürk'ün ham görüntüleri yayınladığı görüntüleri ekrana getirmek ayrı bir görev. Yani bakın nasılmış aslında neler olmuş bakın gerçekten yüzüm kızardı. Buyrun"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan "karne hediyesi et" olayı kurgu çıkınca SABAH’tan özür diledi: "Hepimiz trollenmişiz" | Video