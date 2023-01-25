Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber’den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı

Arslan'ın özrü ve konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle oldu:

"Mutlaka paylaşmam gereken bir mesele var. Biliyorsunuz bir çocuğa karne hediyesi olarak annesinin et aldığı yönünde bir haber yayınlandı. Çok konuşulan bir haber oldu. Şimdi muhabir konuşuyor. Çocuk diyor ki "Annem bana karne hediyesi et aldı"